Министерство здравоохранения Новосибирска и СК не подтверждают смерть раненого при задержании полицейскими

Министерство здравоохранения Новосибирска и Следственный комитет не подтверждают смерть раненого при задержании полицейскими. Согласно их данным, он находится в крайне тяжелом состоянии.

В министерстве здравоохранения и СК сообщили, что пострадавший сейчас в реанимации больницы, за его жизнь борются медики. Ранее интернет-издание Сиб.ФМ писало со ссылкой на свой источник, что пострадавший скончался. Ранение местный житель получил, когда наряд ДПС задерживал водителя одной из машин. Полицейские утверждают, что находившийся за рулем не остановился по требованию инспекторов. Согласно версии МВД, произошел случайный выстрел, когда инспектор достал табельное оружие после того, как знакомый задержанного напал на полицейского. В силовом ведомстве отметили, что водитель машины незадолго до случившегося не остановился по требованию инспекторов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на место происшествия выезжали высокопоставленные представители главка МВД.

Видеозапись инцидента попала в интернет, однако на ней нет момента выстрела.