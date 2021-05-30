Турция приступит к строительству канала «Стамбул» в обход Босфора уже через месяц, объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Реализация этого проекта изменит баланс сил в Черноморском регионе, что затронет интересы России.

Церемония начала строительства канала, соединяющего Черное и Мраморное моря, намечена на конец июня. Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что этот проект, о котором впервые заговорили еще 10 лет назад, повысит геостратегическую значимость Стамбула. Президент Турции отметил, что, безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность появлением альтернативы Босфору, но Анкару это не остановит. Опасения связаны с тем, морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё. Она сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив, но что касается военных судов, то действуют другие правила – страны, имеющие выход к Черному морю, могут проводить любые корабли, а для нечерноморских держав введены существенные ограничения. Таким образом сейчас конвенция защищает интересы Турции и России, но так как она не будет распространяться на новый пролив, те же преимущества получат страны Запада – ограничения на доступ к стратегически важному для России Черному морю фактически будут сняты.

В российском МИДе ранее подчеркивали, что настаивают на важности соблюдения конвенции Монтрё. В ведомстве рассматривают этот документ как основной фактор стабильности и безопасности в акватории Черного моря.