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11:01, 30 мая 2021

Евросоюз, по данным СМИ, призывает США выступить с совместным заявлением против России

Евросоюз, по данным СМИ, призывает США выступить с совместным заявлением против России.

ЕС уже направил проект заявления Белому дому, говорится в публикации агентства Блумберг. Как ожидается, 15 июня во время саммита ЕС-США страны выразят решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебных действий» Москвы. Кроме того, как отмечает издание, заявления коснутся и репрессий в отношении гражданского общества, оппозиции и СМИ в России.
Поддержит ли этот документ Белый дом, пока не известно. Саммит состоится накануне планируемой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
В свою очередь глава Европарламента вновь призвал ужесточить санкции в отношении Москвы. В частности, уверен он, новые ограничения должны коснуться российских чиновников. В числе наиболее острых проблем во взаимоотношениях евродепутат назвал ситуацию с политиком Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.

В проекте заявления также упоминается Китай, против которого намерены противостоять Евросоюз и США.


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