Евросоюз, по данным СМИ, призывает США выступить с совместным заявлением против России.

ЕС уже направил проект заявления Белому дому, говорится в публикации агентства Блумберг. Как ожидается, 15 июня во время саммита ЕС-США страны выразят решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебных действий» Москвы. Кроме того, как отмечает издание, заявления коснутся и репрессий в отношении гражданского общества, оппозиции и СМИ в России.

Поддержит ли этот документ Белый дом, пока не известно. Саммит состоится накануне планируемой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

В свою очередь глава Европарламента вновь призвал ужесточить санкции в отношении Москвы. В частности, уверен он, новые ограничения должны коснуться российских чиновников. В числе наиболее острых проблем во взаимоотношениях евродепутат назвал ситуацию с политиком Алексеем Навальным и конфликт на юго-востоке Украины.

В проекте заявления также упоминается Китай, против которого намерены противостоять Евросоюз и США.