Чиновников в Туркменистане заставили обрить головы в знак траура по умершему отцу президента, сообщает местное радио Азатлык. Также от них требуют носить тюбетейки – после того как в этом головном уборе появился на публике глава государства, Гурбангулы Бердымухамедов. Его отец Мяликгулы Бердымухамедов скончался еще 18-го апреля, на 89-м году жизни. После этого президент не появлялся на публике и на телевидении в течение недели.