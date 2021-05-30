Чиновников в Туркменистане заставили обрить головы в знак траура по умершему отцу президента, сообщает местное радио Азатлык. Также от них требуют носить тюбетейки – после того как в этом головном уборе появился на публике глава государства, Гурбангулы Бердымухамедов. Его отец Мяликгулы Бердымухамедов скончался еще 18-го апреля, на 89-м году жизни. После этого президент не появлялся на публике и на телевидении в течение недели.
2021-05-30T10:32:53+03:00
2021-05-30T10:32:53+03:00
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10:32, 30 мая 2021
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