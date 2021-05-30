В департаменте Дордонь на юго-востоке Франции проходит спецоперация по поиску мужчины, стрелявшего в жандармов, передает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции. В операции задействованы более двухсот силовиков и два вертолета, жителей просят не покидать дома.

Нападение произошло накануне ночью, когда полицейские приехали по вызову в дом, где произошел конфликт на почве ревности. Стрелок сначала атаковал спутника своей бывшей девушки, затем несколько раз выстрелил в сторону приехавших жандармов и скрылся. Местные жители видели его бегающим с пистолетом по улицам.