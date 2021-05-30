На Кипре сегодня проходят выборы в парламент. Более тысячи избирательных участков открылись в 7 утра по местному времени (летом совпадает с московским) и проработают до 6 вечера. На 56 мест в Палате представителей претендуют почти 700 кандидатов от 15 партий, не считая самовыдвиженцев. Социологи прогнозируют низкую явку и высокий уровень протестного голосования. Результаты, как ожидается, станут известны уже сегодня вечером.
2021-05-30T10:31:48+03:00
2021-05-30T10:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 30 мая 2021
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