В Турции в июне начнут строительство параллельного проливу Босфор канала, объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По берегам новой водной артерии также планируют построить два города – сроки завершения проекта и смета не уточняются.

По замыслу турецких властей, канал повысит геополитическую значимость Турции, так как, в отличие от Босфора, не будет подпадать под действие конвенции Монтре. Это международное соглашение ограничивает права нечерноморских стран проводить через Босфор военные корабли. Строительство канала Турция анонсировала еще в 2011-м году.