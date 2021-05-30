На территории сразу нескольких районов Якутии бушуют лесные пожары, сообщает управление МЧС по региону. В общей сложности зарегистрировано 13 очагов, только за последние сутки их площадь увеличилась на 2000 гектаров. В тушении задействованы без малого 300 человек и десятки единиц техники.
2021-05-30T10:31:12+03:00
2021-05-30T10:31:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846270-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 30 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..