На территории сразу нескольких районов Якутии бушуют лесные пожары, сообщает управление МЧС по региону. В общей сложности зарегистрировано 13 очагов, только за последние сутки их площадь увеличилась на 2000 гектаров. В тушении задействованы без малого 300 человек и десятки единиц техники.