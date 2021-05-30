Китайский грузовой космический корабль успешно пристыковался к модулю новой орбитальной станции Тяньхэ, которую строит Пекин, сообщает национальное космической управление КНР. Грузовик доставил на орбиту скафандры, оборудование и топливо для станции, которую планируется достроить к следующему году. Она будет в несколько раз меньше МКС и рассчитана всего на трех космонавтов. Их доставят на орбиту в июне.
2021-05-30T10:30:56+03:00
2021-05-30T10:30:56+03:00
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10:30, 30 мая 2021
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