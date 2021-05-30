Конференция «Правые на выборах» пройдет 30 мая в Москве

Научно-практическая конференция «Правые на выборах», посвященная опыту участия правых сил в выборах, а также опыту взаимодействия правых и других политических спектров, пройдет сегодня в Москве. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков, одной из тем обсуждения на мероприятии будет специфика опыта проведения избирательных компаний в разных странах.

«Мы хотим поговорить как о мировом опыте, так и о российском. А российский опыт имеет свою специфику. Если мы говорим об опыте европейских стран, США, Израиля, то мы говорим о демократических странах. Там мы можем обсуждать программу, технику проведения избирательной кампании. А в России специфика состоит в том, что многие кандидаты на выборы допущены не будут. И это определяет значительно большую готовность к взаимодействию различных флангов российской оппозиции между собой», — сказал он.

С.Жаворонков считает, что если от округа зарегистрирован кандидат правоцентристских взглядов, то нужно голосовать именно за него.

«Что касается парламентской оппозиции, так называемых системных партий и несистемных, потому что в любом случае, если кандидат близких взглядов не зарегистрирован в вашем округе, то надо голосовать против «Единой России». И даже в том случае, если набор, как на выборах в МГД в 2019 году, очень ограничен. Я считаю, что в случае, если кандидат правоцентристских взглядов зарегистрирован, то, конечно, надо голосовать за него, а не за какого-нибудь зюгановца, считая, что у них лучше шанс», — сказал он.

На конференции выступят политик Д.Гудков, политологи А.Кынев и К.Яновский, либертарианцы А.Шальнев и С.Бойко, политологи-специалисты по США и Западной Европе М.Дудаков и И.Денисов и другие.