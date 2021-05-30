В Сеуле откроется двухдневный саммит, посвященный проблеме изменения климата. В нем в формате видеосвязи примут участие около 60 мировых лидеров и глав международных организаций.

Загрязнение морской среды, как ожидается, станет одной из основных тем саммита, который получил название P4G, или «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года». По данным южнокорейского телеканала KBS World, участники форума подпишут совместную декларацию, в которой будет содержаться обязательство по борьбе с выбросами в мировой океан. Кроме того, стороны обсудят меры по преодолению последствий пандемии коронавируса и выполнению Парижского соглашения по климату, которое предусматривает снижение концентрации углекислого газа в атмосфере.

Состав участников саммита в Сеуле довольно представительный. По видеосвязи, как ожидается, выступят премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Вместе с тем лидеров США и Китая на форуме не будет: Пекин будет представлять глава правительства, а Вашингтон – спецпосланник президента по вопросам климата и бывший госсекретарь Джон Керри.

В апреле по инициативе президента США Джо Байдена также был проведен саммит по вопросам борьбы с изменениями климата. В нем приняли участие лидеры 40 стран, в том числе и России.