Sunday Times: Британская разведка считает правдоподобной версию об искусственном происхождении коронавируса

Британская разведка считает правдоподобной версию об искусственном происхождении коронавируса, пишет газета The Sunday Times.

Британские спецслужбы провели переоценку позиции по поводу происхождения коронавируса – если раньше они считали маловероятным, что пандемию спровоцировала утечка инфекции из лаборатории, то теперь эта версия кажется им правдоподобной, пишет The Sunday Times со ссылкой на неназванный источник в разведке. Как отмечает издание, информация о переоценке позиции появилась после публикаций о том, что не менее трех ученых Уханьского института вирусологии сильно болели в ноябре 2019 года. Также сообщалось, что у американской разведки есть новые данные о происхождении вируса. Накануне таблоид Daily Mail сообщил, что вскоре двое ученых из Норвегии и Британии опубликуют дополненную версию своей работы, посвященной доказательствам того, что вирус был создан в лаборатории в Ухане, а после утечки китайцы пытались «замести следы» и выдать его за вирус естественного происхождения. Они пришли к такому выводу из-за структуры вируса, но некоторое ученые подвергают сомнению их аргументы.

Как отмечает The Sunday Times, ранее версиям ученых, говоривших об искусственном происхождении вируса, не давали хода и их не публиковали в научных журналах. Власти Китая, где и началась вспышка, неоднократно отвергали предположения об утечке вируса из лаборатории.

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает коронавирус делом рук человека и связывает его появление с деятельностью противников вакцинации.

Иларион добавил, что антипрививочная агитация оказывает воздействие на сознание людей, которые из-за этого боятся вакцинироваться.