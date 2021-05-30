Лондонский «Челси» обыграл нынешнего чемпиона Англии и стал победителем Лиги чемпионов сезона.

Изначально игру планировалось провести в Стамбуле. Однако из-за непростой ситуации с коронаврусом в Турции, принимал финал Лиги Чемпионов португальский Порту.

Игра заставила болельщиков нервничать уже с первых минут мачта. Обе команды создавали немало опасных моментов, однако мяч «Манчестер Сити» каждый раз блокировался соперником. А вот «Челси» удавалось довести его до ворот.

Первый и единственный гол удалось забить лишь на 42-й минуте немецкому полузащитнику «Челси» Каю Хаверцу. К слову, для него это стал также гол в этом сезоне Лиги Чемпионов.

Подопечные Гвардиолы создали еще один опасный момент на седьмой компенсированной минуте – мяч пролетел рядом с верхним углом ворот лондонцев. Эпизод на 60-й минуте также заставил болельщиков поволноваться. Защитник «Челси» Рис Джеймс заблокировал удар Рахима Стерлинга, после чего «Сити» потребовал назначить пенальти. Однако арбитр не зафиксировал нарушения и в требовании отказал.