Приход полноценного климатического лета жителям средней полосы пообещали в конце следующей недели. К этому времени, по прогнозу Гидрометцентра, дневная температура устойчиво будет достигать 25 градусов. В Петербурге, где на следующей неделе будет проходить Международный экономический форум, в это время установится антициклон, так что обещают еще и ясную погоду без осадков.

Ну а сегодня жителей столичного региона снова ждут дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Сегодня ночью в центре Европейской части России также местами отмечались заморозки.