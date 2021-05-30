Британская королевская семья получит новую яхту, которую могут назвать в честь принца Филиппа. Как сообщает агентство PИA, новое судно заменит королевскую яхту Britannia, списанную еще в 1997-м. Строительство начнут в следующем году, по плану, оно должно завершиться к 2026-му. Супруг королевы Елизаветы Филипп, скончавшийся в апреле на 99-м году жизни, лично принимал участие в разработке дизайна предыдущей яхты и дважды совершил на ней кругосветное плавание.