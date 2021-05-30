Бывший американский спецназовец, осужденный за шпионаж в пользу России, подал апелляцию на свой приговор

Бывший американский спецназовец Рафаэль Дзибински Деббинс, осужденный за шпионаж в пользу России, подал апелляцию на свой приговор. Две недели назад ему дали 15 лет. Также Деббинс попытался отозвать признание вины, но по закону сделать это после вынесения приговора уже невозможно.

Во время процесса экс-спецназовец признавал, что российские спецслужбы шантажировали его, угрожая раскрыть информацию о его гомосексуальности, если он не будет с ними сотрудничать.