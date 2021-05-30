Лондонский футбольный клуб «Челси» во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Вчера вечером он выиграл матч против «Манчестер Сити», который проходил на стадионе «Драган» в Порту, со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц.