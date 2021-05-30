Представители стран Евросоюза предложили администрации США взаимодействие в противостоянии агрессии российских властей, передает агентство Bloomberg. Его журналисты ознакомились с проектом совместного заявления, которое готовится в преддверии саммита ЕС и США в Брюсселе 15-го июня. Она пройдет за день до встречи американского президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Председатель Европарламента Давид Сассоли усилить санкции против России.

Европейские лидеры также предлагают новой американской администрации «оставить в прошлом» торговые споры эпохи Дональда Трампа.