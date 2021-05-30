Росприроднадзор обнаружил новое масляное пятно в Чёрном море. Несколько дней назад там выявляли разлив нефти.

В море неподалёку от Туапсе специалисты Росприроднадзора вновь нашил радужную плёнку на воде. Размером она тридцать на сто пятьдесят метров – написала на своей странице в «Инстаграмме» глава ведомства Светлана Радионова. Она предположила, что это остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска канализации и отметила, что нарушитель до сих пор не найден.

Масляное пятно появилось на расстоянии примерно в восемьсот метров от берега в минувший вторник. Как утверждали в Росприроднадзоре площадь загрязнения составляла более миллиона квадратных метров. По факту в отношении муниципального предприятия «ЖКХ города Туапсе» произошедшего возбудили административное дело по статье о нарушении требований к охране водных объектов.

Ранее в ведомстве отмечали, что массовой гибели животных и птиц из-за этого загрязнения не ожидаются. В Роспотребнадзоре объявили, что рассчитывают на серьёзное наказание для виновных.