В Белоруссии арестовали еще одного россиянина. Егора Дудникова обвинили в организации массовых беспорядков, за то, что озвучивал ролики для оппозиции, говорит его адвокат. Защитник уже две недели не может попасть к арестованному. По некоторым данным, Дудникова задержали еще в начале месяца. Неделю назад в Минском аэропорту была задержана россиянка Софья Сапега. Она летела в Вильнюс вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем, когда их самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту белорусской столицы. О Сапеге речь зашла в ходе встречи в Сочи российского и белорусского президентов, подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он добавил, что обсуждали не только этот вопрос.

Песков добавил, что Лукашенко не озвучивал просьб о дополнительной экономической помощи.