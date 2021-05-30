The Sunday Times: Британская разведка считает правдоподобной версию о лабораторном происхождении коронавируса

Британская разведка, как пишет газета The Sunday Times, считает правдоподобной версию о лабораторном происхождении коронавируса. Речь может идти о возможной утечке из Уханьского института вирусологии в Китае, говорит источник издания. По сведениям газеты, западные разведки, включая британскую, поначалу считали маловероятной такую версию. Однако теперь проведена переоценка позиции и это предположение перешло в разряд правдоподобных. Пекин ранее неоднократно отрицал, что вирус может иметь искусственное происхождение.

Тем временем в крупном китайском городе Гуанчжоу введены ограничения из-за нескольких случаев коронавируса. Один из районов был помещен на карантин.

Серьезным карантинным мерам подвергся один из районов в центре Гуанчжоу. В нем за последние дни, передает агентство Associated Press, было выявлено 20 заболевших – и хотя, как отмечается, это число невелико, такой всплеск встревожил китайские власти. В районе закрыты детские сады, рынки и развлекательные заведения, учащихся начальной школы перевели на онлайн-обучение, а жителям запретили покидать дома. Государственная китайская газета Global Times пишет, что предположительно заразившиеся COVID-19 в Гуанчжоу связаны с 75-летней женщиной, у которой неделю назад выявили так называемый «индийский штамм». Сама инфекция, как отмечается, распространялась быстро.

На этом фоне появились сведения о новых мутациях вируса – они поступили из Вьетнама. Местные власти утверждают, что обнаружили разновидность коронавируса, которая объединяет в себе индийский и британский штаммы. Мутация, по их данным, крайне быстро распространяется в окружающей среде, но при этом данных о том, насколько она заразнее и смертоноснее других вариаций, пока нет.

Всего, по данным американского Университета Джонса Хопкина, в мире официально зарегистрировано почти 170 млн случаев коронавируса.