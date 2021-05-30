Врачи в Новосибирске не подтверждают смерть пострадавшего при задержании полицейскими. Местный житель, который получил огнестрельное ранение, находится в крайне тяжелом состоянии, сказали агентству «Интерфакс» в региональном Минздраве. Накануне интернет-издание Сиб.ФМ писало со ссылкой на свой источник, что пострадавший скончался. Инцидент произошел в пятницу, когда наряд ДПС задерживал водителя одной из машин, который не остановился по требованию инспекторов. Как рассказали в областном главке МВД, Один из знакомых задержанного напал на полицейск5ого, когда сотрудник ведомства вынул табельное оружие, произошел случайный выстрел.