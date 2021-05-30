В Канаде на месте бывшей школы-интерната для коренных народов обнаружили останки более 200 детей. По словам представителей местной общины, специалисты устанавливают время и причину гибели воспитанников. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже назвал сделанное открытие «болезненным напоминанием о мрачной и позорной главе» в истории страны. С соболезнованиями выступила и депутат канадского парламента от провинции Британская Колумбия, где обнаружили захоронение, Кэти Маклеод.

Система школ-интернатов для детей коренных народов действовала в Канаде с середины XIX по конец ХХ века. Воспитанников забирали из семей, запрещали говорить на родном языке и практиковать свои культурные обычаи. Сообщалось, что в заведениях они подвергались насилию, принудительному труду, их плохо кормили и лечили. Интернаты находились под управлением католической церкви. В 2015 году правительство Канады признало такую практику «культурным геноцидом».