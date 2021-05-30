В России меняются правила выдачи заграничных паспортов. Соответствующий приказ МВД сегодня вступает в силу.

Получить загранпаспорт россияне, проживающие на территории страны, могут как и раньше, обратившись лично в подразделение по вопросам миграции, МФЦ или через портал «Госуслуг». Однако новый приказ Министерства внутренних дел отменяет предыдущий регламент о выдаче паспортов за пределами Российской Федерации. Из этого «Парламентская газета» по началу сделала вывод о том, что теперь для получения загранпаспорта необходимо вернуться в Россию. Но позже издание убрало эту фразу, уточнив, что такие полномочия возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения. Эксперты при этом поясняют, что приказ одного ведомства не может отменять действующий федеральный закон о консульской деятельности. Поправки в него принимает Госдума, затем утверждает Совет Федерации и подписывает президент.

Некоторые изменения коснутся госпошлины. В связи с поправками к Налоговому Кодексу, пересмотрены случаи, когда за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность не надо ее платить. Теперь от неё освобождены только лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Сам размер пошлины остался прежним — две и пять тысяч рублей за паспорта старого и нового образца, соответственно. Также не изменились сроки выдачи документа, основания для отказа и процедура его обжалования не изменились.