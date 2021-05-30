Легковой автомобиль столкнулся с гужевой повозкой в Башкирии

Пострадали пять человек, пассажиры повозки. Лошадь пришлось усыпить, передает агентство «Башинформ». Местные жители ехали на повозке на праздник в родное село. Как рассказали в ГИБДД, водитель иномарки, по непонятным причинам, не заметил их при повороте налево.
2021-05-30T07:39:10+03:00
2021-05-30T07:39:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:39, 30 мая 2021
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