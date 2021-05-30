Легковой автомобиль столкнулся с гужевой повозкой в Башкирии

Пострадали пять человек, пассажиры повозки. Лошадь пришлось усыпить, передает агентство «Башинформ». Местные жители ехали на повозке на праздник в родное село. Как рассказали в ГИБДД, водитель иномарки, по непонятным причинам, не заметил их при повороте налево.