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07:05, 30 мая 2021

Люди, отрицающие опасность коронавируса, есть и среди священников, признал митрополит Иларион

Люди, отрицающие опасность коронавируса, есть и среди священников, признал представитель Московской патриархии, митрополит Иларион. Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ в то же время уверен, что выявить всех подобных скептиков невозможно.
Сам митрополит Иларион призвал всех сознательных граждан пройти вакцинацию от коронавируса.


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