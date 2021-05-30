Люди, отрицающие опасность коронавируса, есть и среди священников, признал митрополит Иларион

Люди, отрицающие опасность коронавируса, есть и среди священников, признал представитель Московской патриархии, митрополит Иларион. Глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ в то же время уверен, что выявить всех подобных скептиков невозможно.

Сам митрополит Иларион призвал всех сознательных граждан пройти вакцинацию от коронавируса.