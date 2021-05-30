Сторонники белорусской оппозиции в разных странах накануне провели акции солидарности

В Вильнюсе на митинг пришла лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она уверена, что за год, прошедший с момента ареста ее супруга, активиста оппозиции Сергея, в политической жизни Белоруссии прошли важные изменения.

Тихановская добавила, что считает необходимым продолжать борьбу за свободную Белоруссию.

