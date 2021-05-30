Плавать на надувных матрасах в России запрещено, поскольку это опасно, напоминают в МЧС

В то же время ответственность за нарушение не предусмотрена, отметили в ведомстве. Как сказали в министерстве агентству ТАСС, неоднократно человека на надувном матрасе сильным ветром либо течением уносило достаточно далеко от берега. Ему требовалась помощь спасателей. Кроме того, надувное средство может сдуться или лопнуть во время купания.
2021-05-30T06:37:03+03:00
2021-05-30T06:37:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:37, 30 мая 2021
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