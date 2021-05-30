Пассажирский паром сгорел в Индонезии

На борту находились 200 человек, все спасены, никто не пострадал, говорят спасатели. Они добавили, что в момент ЧП на борту судна поднялась паника. Некоторые из пассажиров бросились в воду, передает агентство РИА Новости. Сейчас всех спасенных доставили на ближайший остров. Россиян среди пассажиров парома не было, добавили в посольстве.
2021-05-30T06:36:33+03:00
2021-05-30T06:36:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 30 мая 2021
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