Пассажирский паром сгорел в Индонезии

На борту находились 200 человек, все спасены, никто не пострадал, говорят спасатели. Они добавили, что в момент ЧП на борту судна поднялась паника. Некоторые из пассажиров бросились в воду, передает агентство РИА Новости. Сейчас всех спасенных доставили на ближайший остров. Россиян среди пассажиров парома не было, добавили в посольстве.