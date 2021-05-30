Более тридцати государственных учреждений было обесточено в Тегеране

Их отключили из-за нехватки электроэнергии в стране. Среди них оказались в том числе министерство сельского хозяйства, телекоммуникационная компания Ирана, несколько банков и здания столичного муниципалитета, передает государственное агентство ИРНА. Перебои в электроснабжении не редкость для Ирана в летний период. Это происходит из-за использования кондиционеров в жаркую погоду. В этом году сюда добавилась еще и засуха, из-за которой затруднительно использование гидроэлектростанций.