Более тридцати государственных учреждений было обесточено в Тегеране

Их отключили из-за нехватки электроэнергии в стране. Среди них оказались в том числе министерство сельского хозяйства, телекоммуникационная компания Ирана, несколько банков и здания столичного муниципалитета, передает государственное агентство ИРНА. Перебои в электроснабжении не редкость для Ирана в летний период. Это происходит из-за использования кондиционеров в жаркую погоду. В этом году сюда добавилась еще и засуха, из-за которой затруднительно использование гидроэлектростанций.
2021-05-30T06:36:07+03:00
2021-05-30T06:36:07+03:00
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06:36, 30 мая 2021
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