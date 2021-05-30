Во Франции стартует один из самых престижных теннисных чемпионатов мира «Ролан Гаррос»

Он входит в число четырех турниров так называемого «Большого шлема».

Как и в прошлом году, когда «Ролан Гаррос» состоялся в непривычное для этого турнира время – начале октября – коронавирусные ограничения вновь повлияли на его проведение. Из-за сохраняющегося во Франции комендантского часа соревнования начинаются на неделю позже. Для зрителей сделали послабления – они смогут занять до трети мест на трибунах, при этом их общее число на территории теннисного комплекса не должно превышать 1 тысячи человек. К концу турнира, правда, эту квоту могут расширить.

В «Ролан Гаррос» примут участие практически все сильнейшие теннисисты мира, в том числе и вторая ракета мира Даниил Медведев, для которого, правда, грунтовое покрытие не является профильным. Некоторые участники, между тем, столкнулись с неожиданными трудностями. Россиянка Елена Веснина, победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде 2013 года, не смогла сразу вылететь из Москвы в Париж рейсом авиакомпании Air France из-за отказа России согласовать маршрут в обход Белоруссии. Теннисистка в итоге добралась до Франции в четверг – это был последний разрешенный день для въезда участников турнира.

Турнир «Ролан Гаррос» продлится две недели.

