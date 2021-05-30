Лидеры западноафриканских стран планируют обсудить сегодня ситуацию в Мали

Основным докладчиком на саммите выступит бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан. Он расскажет о своей поездке в малийскую столицу Бомако во главе делегации посредников ЭКОВАС. На этой неделе они провели там переговоры с военными и представителями политических и общественных сил. Сообщество западноафриканских государств второй раз за последние девять месяцев ведет эту миссию в качестве ведущей международной организации. Главная цель – возвращение Республики к гражданскому правлению.

После военного переворота, который произошел в августе прошлого года, ЭКОВАС ввел санкции против малийского режима. Их отменили, когда военные согласились на создание правительства во главе с гражданским лицом, а также на избрание временного президента. В сентябре им стал бывший министр обороны Ба Ндао, на пост главы переходного правительства назначили экс-главу МИД Моктара Уана. Однако 24 мая их задержали и лишили полномочий. Позже военные объявили, что они подали в отставку. Функции главы государства взял на себя лидер переворота, ставший вице-президентом, Ассими Гоита.

На днях Конституционный суд Мали объявил полковника временным президентом. Предполагается, что он будет выполнять эти обязанности до завершения переходного процесса в стране.