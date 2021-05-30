ЕС, как передает агентство Bloomberg, предлагает США сотрудничество в противодействии России

У Брюсселя и Вашингтона совпадает принципиальный подход в этом вопросе, говорится в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США. Действия России авторы документа расценивают как враждебные. По данным агентства, Евросоюз и США на саммите выступят против репрессий в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.

Мероприятие запланировано на 15 июня. А уже на следующий день в Женеве должна пройти встреча президентов России и США.