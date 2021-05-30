В Новосибирске, как пишет местное интернет-издание Сиб.ФМ, скончался раненый полицейским местный житель

Источник издания утверждает, что врачи до вечера субботы боролись за жизнь пострадавшего. Сам инцидент произошел еще в пятницу, когда наряд ДПС пытался задержать водителя одной из машин. Его знакомый, как говорят в полиции, набросился на сотрудников МВД. Видео стычки попало в интернет, в то же время на нем нет момента выстрела.

Представитель управления МВД по области Юлия Хабибуллина подчеркнула, что речь идет о случайном выстреле. Сотрудник ведомства достал табельное оружие, когда на него напали. Кроме того, водитель машины незадолго до случившегося не остановился по требованию инспекторов, отметила Хабибуллина.

Возбуждено уголовное дело, на место происшествия выезжали высокопоставленные представители главка МВД.