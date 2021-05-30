Заморозки ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни

На Верхней Волге и северо-западе страны, а также в Западной Сибири по ночам температура может опуститься до -2…-3. В Хакасии даже до -7. В то же время в Сибири холод сменится 33-градусной жарой, передает агентство РИА Новости. Ранее специалисты не исключили и похолодания в Подмосковье в начале июня.
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