Заморозки ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни

На Верхней Волге и северо-западе страны, а также в Западной Сибири по ночам температура может опуститься до -2…-3. В Хакасии даже до -7. В то же время в Сибири холод сменится 33-градусной жарой, передает агентство РИА Новости. Ранее специалисты не исключили и похолодания в Подмосковье в начале июня.