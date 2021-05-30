Китайский грузовой космический корабль пристыковался к орбитальной станции КНР

Он доставил оборудование и топливо, передает агентство «Синьхуа». Первый модуль новой станции был выведен на орбиту в прошлом месяце. Он стал самым крупным космическим аппаратом, который был создан в Китае. Там разместят космонавтов, а также центр контроля и управления станцией. Развернуть станцию планируют к следующему году.