Задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Белоруссии

Там же находится задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега. Родители Протасевича, как передает «Русская служба ВВС», уверены, что их сына били после задержания. Адвокаты журналиста потребовали провести медицинское освидетельствование.
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Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..
Дмитрий Быков: Пытаться вбить клин между диктатором и его силовиками — безнадежное занятие Точно так же, как пытаться с помощью санкций вбить клин между народом, захваченным диктатурой, и властью. Любые санкции до какого-то момента, до падения власти будут только сплачивать народ вокруг диктатора…