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05:04, 30 мая 2021

Задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ Белоруссии

Там же находится задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега. Родители Протасевича, как передает «Русская служба ВВС», уверены, что их сына били после задержания. Адвокаты журналиста потребовали провести медицинское освидетельствование.


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