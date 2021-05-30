Концерт, который должен показать степень риска распространения коронавируса, прошел в Париже

В нем участвовали пять тысяч зрителей. Все они сдали тесты за три дня до мероприятия и непосредственно перед ним в субботу. Во время шоу разрешалось не соблюдать безопасную дистанцию, обязательным было ношение масок и дезинфекция рук. Теперь зрители в конце следующей недели должны будут сдать еще один тест на коронавирус. Аналогичный эксперимент ранее провели в Барселоне. По его итогам массовых случаев заражения коронавирусом не выявили.
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