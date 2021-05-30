Антиправительственные акции прошли в Бразилии

Их участники недовольны политикой президента Жаира Болсонару по борьбе с коронавирусом. Манифестации прошли во всех штатах страны, передает агентство ТАСС. Участники протестов были в масках, однако не везде они соблюдали социальную дистанцию. Люди требовали проведения вакцинации от коронавируса, возвращения программы социальной поддержки. Раздавались также призывы к отставке президента. В одном из городов полиция применила для разгона толпы резиновые пули и слезоточивый газ.
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