Антиправительственные акции прошли в Бразилии

Их участники недовольны политикой президента Жаира Болсонару по борьбе с коронавирусом. Манифестации прошли во всех штатах страны, передает агентство ТАСС. Участники протестов были в масках, однако не везде они соблюдали социальную дистанцию. Люди требовали проведения вакцинации от коронавируса, возвращения программы социальной поддержки. Раздавались также призывы к отставке президента. В одном из городов полиция применила для разгона толпы резиновые пули и слезоточивый газ.