Пассажир такси скончался после драки с водителем на юго-востоке Москвы

Полиция уже задержала подозреваемого, говорят в Следственном комитете. Конфликт, по предварительной информации, возник, когда таксист вез клиента. Потом он перерос в драку на проезжей части. Следователи говорят, что подозреваемый ударил оппонента ножом.
2021-05-30T04:05:49+03:00
2021-05-30T04:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 30 мая 2021
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