Египетские следователи не нашли уголовной подоплеки в деле о гибели бывшего главы украинской разведки

Сообщалось, что 62-летний Виктор Гвоздь умер на отдыхе во время дайвинга. Эксперты, на которых ссылается египетская генпрокуратура, пришли к выводу, что смерть наступила в результате резкого кислородного истощения организма из-за быстрого подъема с глубины. В то же время само расследование еще не закончено.

Гвоздь возглавил Службу внешней разведки Украины после смены власти в Киеве в 2014 году и оставил свой пост в 2016-м.