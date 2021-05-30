Режим контроля над вооружениями постепенно разрушается, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш

Этому, по его мнению, способствует в том числе выход США и России из Договора по открытому небу. Между тем, как отметили в офисе генсека, такой режим нужен для обеспечения международной безопасности. Он ограничивает гонку в сфере стратегических вооружений. США вышли из Договора по открытому небу в прошлом году. Госдума одобрила выход России на прошлой неделе.
2021-05-30T04:05:00+03:00
2021-05-30T04:05:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846180-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 30 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..