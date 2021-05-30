Режим контроля над вооружениями постепенно разрушается, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш

Этому, по его мнению, способствует в том числе выход США и России из Договора по открытому небу. Между тем, как отметили в офисе генсека, такой режим нужен для обеспечения международной безопасности. Он ограничивает гонку в сфере стратегических вооружений. США вышли из Договора по открытому небу в прошлом году. Госдума одобрила выход России на прошлой неделе.