Премьер-министр Баварии требует скорейшей регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса

Маркус Зёдер сказал газете Bild am Sonntag, что проверка препарата «Спутник V» европейским регулятором должна быть ускорена и не может замедляться по идеологическим соображениям. В свою очередь источники издания в правительственных кругах утверждают, что решение о возможности регистрации российской вакцины будет принято не ранее сентября. Бавария в случае положительного решения планирует закупить более 2,5 млн доз препарата.
2021-05-30T04:04:33+03:00
2021-05-30T04:04:33+03:00
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04:04, 30 мая 2021
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