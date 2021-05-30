Премьер-министр Баварии требует скорейшей регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса

Маркус Зёдер сказал газете Bild am Sonntag, что проверка препарата «Спутник V» европейским регулятором должна быть ускорена и не может замедляться по идеологическим соображениям. В свою очередь источники издания в правительственных кругах утверждают, что решение о возможности регистрации российской вакцины будет принято не ранее сентября. Бавария в случае положительного решения планирует закупить более 2,5 млн доз препарата.