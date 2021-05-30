The Sunday Times: британская разведка считает правдоподобной версию о лабораторном происхождении коронавируса

Речь может идти о возможной утечке из Уханьского института вирусологии в Китае, говорит источник издания. По сведениям газеты, западные разведки, включая британскую, поначалу считали маловероятной такую версию. Однако теперь проведена переоценка позиции и это предположение перешло в разряд правдоподобных. Пекин ранее неоднократно отрицал, что вирус может иметь искусственное происхождение.
2021-05-30T04:04:07+03:00
2021-05-30T04:04:07+03:00
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04:04, 30 мая 2021
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