Хоккейная сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Швейцарии на чемпионате мира

Теперь российские спортсмены лидируют в группе А. Завтра команда сыграет со шведами. Чемпионат мира по хоккею завершится через неделю. Турнир проходит в Риге без зрителей. Латвийское правительство решило с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.
2021-05-30T03:09:55+03:00
2021-05-30T03:09:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846174-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 30 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..