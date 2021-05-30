Хоккейная сборная России со счетом 4:1 обыграла команду Швейцарии на чемпионате мира

Теперь российские спортсмены лидируют в группе А. Завтра команда сыграет со шведами. Чемпионат мира по хоккею завершится через неделю. Турнир проходит в Риге без зрителей. Латвийское правительство решило с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или перенесли инфекцию.