Спрос на элитные яхты вырос до рекордных показателей в пандемию, пишет британская газета Financial Times

Многие состоятельные люди, как отмечает издание, сейчас стремятся больше проводить времени в море, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом и связанных с ним ограничений. В то же время, по словам производителей, из-за карантина они не могут наверстать упущенное время. Кроме того, подорожало сырье. По подсчетам журнала Tatler, с начала этого года было продано более 200 суперъяхт почти на 1,5 млрд. долларов.