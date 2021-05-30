Спрос на элитные яхты вырос до рекордных показателей в пандемию, пишет британская газета Financial Times

Многие состоятельные люди, как отмечает издание, сейчас стремятся больше проводить времени в море, чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом и связанных с ним ограничений. В то же время, по словам производителей, из-за карантина они не могут наверстать упущенное время. Кроме того, подорожало сырье. По подсчетам журнала Tatler, с начала этого года было продано более 200 суперъяхт почти на 1,5 млрд. долларов.
2021-05-30T03:09:08+03:00
2021-05-30T03:09:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2846172-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:09, 30 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании «Белавиа»: Это подлость и желание соседей на этом заработать Издеваются над нами, и это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа… Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!..