Группа ученых, как пишет британская газета Daily Mail, нашла подтверждение искусственного происхождения коронавируса

Свои выводы исследователи намерены в ближайшее время опубликовать. Они также утверждают, что предлагали ряду научных журналов результаты работы, однако были отвергнуты, поскольку многие издания уверены в естественном происхождении вируса. Ранее республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей США говорили, что существуют косвенные доказательства лабораторного происхождения коронавируса. А Пекине эти утверждения отвергают.
2021-05-30T03:07:56+03:00
2021-05-30T03:07:56+03:00
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03:07, 30 мая 2021
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