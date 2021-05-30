Группа ученых, как пишет британская газета Daily Mail, нашла подтверждение искусственного происхождения коронавируса

Свои выводы исследователи намерены в ближайшее время опубликовать. Они также утверждают, что предлагали ряду научных журналов результаты работы, однако были отвергнуты, поскольку многие издания уверены в естественном происхождении вируса. Ранее республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей США говорили, что существуют косвенные доказательства лабораторного происхождения коронавируса. А Пекине эти утверждения отвергают.