Еще один российский гражданин арестован в Белоруссии

Егора Дудникова обвинили в организации массовых беспорядков, за то, что озвучивал ролики для оппозиции, говорит его адвокат. По его словам, которые приводит «Русская служба ВВС», уже две недели он не может попасть к арестованному. По данным правозащитников, Дудникова задержали еще в начале месяца. Неделю назад в Минском аэропорту была задержана россиянка Софья Сапега. Она летела в Вильнюс вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем, когда их самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту белорусской столицы.
2021-05-30T03:06:48+03:00
2021-05-30T03:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 30 мая 2021
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