Еще один российский гражданин арестован в Белоруссии

Егора Дудникова обвинили в организации массовых беспорядков, за то, что озвучивал ролики для оппозиции, говорит его адвокат. По его словам, которые приводит «Русская служба ВВС», уже две недели он не может попасть к арестованному. По данным правозащитников, Дудникова задержали еще в начале месяца. Неделю назад в Минском аэропорту была задержана россиянка Софья Сапега. Она летела в Вильнюс вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем, когда их самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту белорусской столицы.