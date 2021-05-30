Ситуацию с задержанием в Минске россиянки Софьи Сапеги президент Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой

Александр Лукашенко в свою очередь проинформировал его о том, что произошло с самолетом Ryanair, на котором летела Сапега и еще один задержанный, белорусский журналист Роман Протасевич, сказали в Кремле. Там добавили, что все должно происходить в рамках закона. МИДу России поручено отслеживать судьбу дела гражданки России.
2021-05-30T03:05:21+03:00
2021-05-30T03:05:21+03:00
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03:05, 30 мая 2021
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