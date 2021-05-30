Первичное голосование по кандидатам в Госдуму от «Единой России» завершится сегодня

Основной формой его проведения в этом году был онлайн-формат. Т.н. праймериз в интернете стартовали в понедельник. Сегодня в некоторых регионах также состоится голосование в очном формате. Итоги должны быть подведены ко вторнику, cписок кандидатов утвердят на съезде в июне. Между тем пресса ранее писала, что в ряде регионов к голосованию по некоторым кандидатурам принуждают бюджетников. В руководстве партии в свою очередь обещали в случае подтверждения таких случаев наказать виновных.